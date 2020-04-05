На Черниговщине от китайской заразы скончался пациент-беглец

Медики не смогли спасти жителя Чериниговской области / УНИАН

От ужасной китайской хвори, которая быстро распространяется по Украине, в Черниговской области скончался пациент. Ранее он пытался сбежать из больницы.

Как пишет пресс-служба правоохранителей, в ночь с 3 на 4 апреля мужчина с клинически подтвержденным заболеванием коронавирусом совершил попытку побега из Борзнянской центральной районной больницы. Однако сотрудники полиции и медики вернули больного в лечебное заведение.

"С момента покидания места обсервации до возвращения назад мужчина с другими лицами не контактировал. Полицейские и медики были экипированы всеми надлежащими средствами индивидуальной защиты. Сегодня стало известно, что мужчина умер от осложнений болезни", - заявили в полиции.

Как ранее писал Главред, по состоянию на 10:00 воскресенья, 5 апреля, коронавирус лабораторно подтвержден у 1 тысячи 251 человека, 32 инфицированных скончались, а 25 человек побороли заразу. Большинство заболевших - 74% - люди в возрасте от 30 до 69 лет.

В Киеве за минувшие сутки был зафиксирован еще 31 случай заражения COVID-19. В частности, заболели 18 женщин в возрасте от 21 до 78 лет и 13 мужчин в возрасте от 19 до 78 лет. 10 пациентов были госпитализированы в столичные больницы. 21 - лечатся дома на самоизоляции, под контролем медиков. На сегодня в столице уже 245 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.