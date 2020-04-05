"Сепары е*аные": в Киеве напали на раздававших медицинские маски соратников Медведчука

Представителей ОП-ЗЖ обвинили в том, что они устроили раздачу масок "за путинские деньги" / УНИАН

В Киеве неизвестные в медицинских масках и перчатках атаковали представителей ОП-ЗЖ после того, как они начали бесплатную раздачу медицинских масок возле одного магазинов.

Активисты называли оппонентов "сепарами", а также выхватили упаковки с масками и бросили на асфальт.

Участников "халявной" раздачи масок в Киеве также обвинили в том, что они устроили свою акцию "за путинские деньги".

Отметим, что под раздачу возмущенных активистов также попал один из прохожих, который решил вступить с ними в перепалку.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что копы повалили на землю и повязали владельца ларька за продажу кофе во время карантина.