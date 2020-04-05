"Душишь, бл*дь": копы повалили на землю и повязали владельца ларька за продажу кофе

Полицейские применили силу за торговлю кофе во время карантина / УНИАН

В Одессе владелец кофейни Петр Юрочкин попал в больницу после задержания его полицейскими за отказ соблюдать карантин.

Инцидент произошел на пляжной набережной в районе 10-й станции Большого Фонтана, после того как начальник патрульной полиции Одесской области Александр Гостищев и его заместитель Владимир Калина устроили рейд на предмет выявления тех, кто не соблюдает установленные карантинные ограничения передает Думская.

При этом полицейским не понравилось то, что ларек продавал чай, кофе и еду на вынос, без приема посетителей.

Они потребовали документы на право торговли у работника объекта, а потом вызвали владельца и приказали прекратить торговлю. Предприниматель Юрочкин прибыл на место, предъявил паспорт и документы на право торговли. После этого патрульные решили его задержать, применив физическую силу и повалив его на землю.

По словам предпринимателя, после такого он попал в больницу, где ему диагностировали растяжение плечевого сухожилия и предварительно – сотрясение мозга. Он рассказал, что Калина следовал за ним в больницу и уже в "скорой" пытался составить на него административный протокол по статье 44-3 КУпАП.

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В пресс-службе управления патрульной полиции заявили, что "осуществлять продажу готовой еды в прибрежной зоне запрещено, но не все хотят соблюдать запрет, и возникают подобные конфликтные ситуации".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве полиция силой выводит из транспорта "лишних" пассажиров.