"На х*й, пока не начнут КамАЗами вывозить": украинцы сопротивляются новой реальности со штрафами

Украинцы возмущены ужесточением карантина / УНИАН

В то время, как Европа и США оплакивают тысячи жертв ненасытного китайского вируса Ковид-19, многие украинцы убеждены, что проблема преувеличена, риски минимальны и карантин – эксперимент власти над гражданами и желание убить экономику.

Честно говоря, мнений, почему коронавирус – это не такое большое зло, каким его рисуют, много разных и очень красочных. Часть граждан отвергают новую реальность, мировая, да и собственная статистика для них – это всего лишь цифры.

Народ по-прежнему думает, что в зоне риска только больные старики, а им, молодым и здоровым, боятся нечего. И плевать на то, что опасный Ковид-19 убивает даже тех, у кого не было жалоб на здоровье.

В то же время уже в Украине подтверждено 1319 случаев COVID-19, болезнь убила 37 наших граждан.

В общем, власти все время ужесточают карантин, чтобы остановить пандемию коронавируса, а украинцы, как в том анекдоте – вы в окно, а мы в дверь, вы в дверь, а мы через окно.

Сегодня, 6 апреля, в силу вступили новые правила. Украинцев обязали находиться в общественных местах в масках. За отсутствие защитного средства могут наказать штрафом.

Отныне запрещено детям до 14 лет находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.

Отныне запрещено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.

Нельзя выходить на улицу без документов и можно вместе перемещаться в количестве не более двух человек.

Список запретов, на самом деле, большой. За нарушение – неприятный сюрприз в виде штрафов от 17 до 34 тысяч гривен и даже уголовная ответственность.

Главред узнал, как украинцы встретили новую реальность и готовы ли они ограничить свою свободу ради борьбы с уханьской заразой. В соцсетях по этому поводу много разных мнений.

"Кабінет міністрів хай засуне собі те рішення...", - пишет Павел Приходько.

"Поки не почнуть Камазами вивозити, наші люди не зрозуміють", - добавил Юрий Конюк.

"По якій причині вони сволочі посилюють карантин, в нас немає епідемії і надзвичайного стану", - вопрошает Миша Сорокатюк.

"Громадське місце - частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.не забывайте об этом. общественное место это не улица", - пишет Владислав Петвас.

"Правильно!!!!! давно пора!!!!! по другому людям не доходит!!!!!!!!!!!!!", - говорит Оксана Вовченко.

"Вы меня конечно извините но я не буду соблюдать эти правила, мне как-то до одного места, нах пусть идут с такими (правилами или законами), у большинство людей и так нет денег и работы так они ещё и штраф хотят за то что ты вышел на улицу, умеешь бегать бежы, я не собираюсь сидеть до 6-го Квитня дома в четерех углах, я буду ходить гулять, я все сказал!", - высказался Влад Фесенко.

"Чем больше власть имущие своей головешкой осознают реальный уровень нашей медицины (убитой ими же), тем жестче условия карантина", - говорит Александр Доброманов.

"На х*й пошли. Будет ЧП, с полным обеспечением, тогда поговорим", - возмутился Артем Юрченко.

Читайте такжеКак сшить правильную безопасную маску для лица – инструкция от ученых СШАНапомним, ранее сообщалось, с понедельника, 6 апреля, в Украине ужесточили карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В частности, с сегодняшнего дня украинцы обязаны находиться в общественных местах в масках. За отсутствие защитного средства граждан могут наказать штрафом.