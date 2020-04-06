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В Украине ужесточили карантин: где украинцы обязаны носить маски и что грозит за нарушение

6 апреля 2020, 09:18

С сегодняшнего дня в Украине вводятся новые правила карантина.

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С 6 апреля ходить по улице можно будет только вдвоем / УНИАН

С понедельника, 6 апреля, в Украине ужесточается карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В частности, с сегодняшнего дня украинцы будут обязаны находиться в общественных местах в масках. За отсутствие защитного средства граждан могут наказать штрафом. 

В Кабмине дали детальное разъяснение относительно новых ограничительных мер на период карантина, которые будут действовать по 24 апреля.

Зачем украинцам носить с собой документы, удостоверяющие личность

Наличие у человека документов позволит проверить, не должен ли он находится на самоизоляции или в обсервации. Кроме того, это даст возможность органам правопорядка применять административную ответственность для нарушителей правил карантина.

Можно ли ходить по улице без маски

Во всех общественных местах украинцы должны быть в маске или респираторе. Это правило касается пребывания в подъездах, подземных переходах, на стадионах, а также в парках, скверах, на детских площадках, стадионах, остановках общественного транспорта, в лифтах, государственных и медицинских учреждениях и т.д. При этом перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил карантина

За нарушение правил карантина предусмотрен штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен. Если человек нарушает санитарные правила и нормы по предотвращению инфекционных заболеваний, может наступить уголовная ответственность.

Контроль за соблюдением правил карантина в публичных местах будет осуществлять МВД и Нацгвардия.

Закрываются ли церкви на период карантина

Правительство не закрывает церкви, однако массовые и религиозные мероприятия запрещены.

Можно ходить по улице втроем

По улице можно передвигаться только вдвоем. Исключение - сопровождение детей независимо от их количества.

Разрешено ли выходить на улицу с детьми

Детям до 14 лет рекомендуется выходить на улицу только в сопровождении родителей или опекунов. Детям без сопровождения не разрешено находиться в общественных местах. При этом стоит учитывать, что подъезд и территория вокруг дома могут подпадать под определение общественного места.

Можно ли выходить на улицу людям старше 60 лет

Этой категории людей нужно оставаться дома, так как они относятся к группе повышенного риска, поэтому нуждаются в самоизоляции. Уточняется также, что людям старше 60 лет стоит воздерживаться от контакта с другими лицами - кроме тех, с которыми они совместно проживают.

Украинцам, которые находятся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Эти люди должны придерживаться масочного режима.

Можно ли ходить в парк или сквер

Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешено только в случае, если человеку нужно выгулять домашнее животное, или по служебной необходимости.

Как  выгуливать домашних животных

По-прежнему можно выгуливать домашних животных, однако не более чем вдвоем. Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком.

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Когда дети снова пойдут в школу

Карантин в Украине пока что продлен до 24 апреля, поэтому все образовательные учреждения переведены в режим онлайн. По инициативе Президента начинает работать проект "Всеукраинская школа онлайн". Старт трансляции - 6 апреля.

Должны ли магазины, банки и аптеки обеспечивать посетителей масками или респираторами

Учреждения и магазины, работа которых разрешена в период карантина, только должны контролировать, чтобы посетители находились в зданиях и на территории заведений исключительно в масках и респираторах. Обязанность обеспечения себя масками возлагается на посетителей.

Как сообщал Главред, по состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в Украине зафиксированы уже 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки обнаружены 68 новых случаев заражения. Умерли – 38 человек Выздоровели - 28.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при снижении динамики заболеваемости коронавирусом Кабмин планирует в конце апреля начать послабление карантинных мер в Украине.

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