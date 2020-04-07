Штрафы за нарушение карантина: адвокат объяснил, как обжаловать

Полицейские составили тысячи протоколов за нарушение карантина / УНИАН

В Украине с начала действия карантина полицейские составили более 3,9 тысячи админпротоколов за нарушение.

Как рассказали в Министерстве внутренних дел, в том числе составлено 182 протокола за нарушение режима самоизоляции, при этом полиция расследует 46 уголовных производств.

"С начала введения карантинных мероприятий на территории государства полицейские составили 3 тысячи 922 административных протокола. Все они касались нарушения правил карантина людей, а 182 из них - за нарушение режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

Как рассказал известный адвокат Эдуард Багиров, у людей, в отношении которых составлены протоколы за нарушение карантина, имеют возможность его обжаловать.

Среди прочего, он предложил фиксировать в протоколе свое несогласие с действиями правоохранителей и оспаривать его в суде.

Читайте такжеШтрафы и уголовная ответственность: что нужно знать об ужесточении карантина

В эфире Pavlovsky News он выделил ключевые действия для оспаривания протокола о нарушении карантина:

Делайте фото удостоверения полицейского, который составляет протокол;

Под своей подписью напишите: "Я не согласен, буду оспаривать";

Сфотографируйте протокол, чтобы быть уверенным, что в него ничего не допишут позже.

Выполнив эти пункты, протокол в суде становится неоднозначным, а шансы на удачный результат оспаривания - в районе 30-40%, добавил Багиров.

Напомним, полицейские Киева с начала ограничительных мер составили более 530 административных протоколов за нарушение правил карантина.