На крупный штраф попала украинка, нарушившая самоизоляцию по приезду из Таиланда

Девушка нарушила обязательство, которое подписала в аэропорту / Фото: РБК-украина

Жительница Николаева Ладимира Басова 29 марта прилетела в Борисполь из Таиланда и подписала в аэропорту обязательство о двухнедельной изоляции, однако нарушила закон и осталась в это время в столице, о чем регулярно сообщала в соцсетях.

"Вместо соблюдения режима самоизоляции, Ладимира стала ездить по Киеву, встречаться с друзьями, подвергая таким образом их жизнь потенциальной опасности быть зараженными коронавирусом, что она могла подцепить в аэропорту Бангкока или в самолете от других пассажиров во время многочасового перелета", - сообщил в Facebook заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

Полицейские выявили факт нарушения, выяснили адрес проживания Басовой и вручили ей протокол о правонарушении. На месте правоохранители выяснили, что девушка свободно разгуливала по Киеву, не соблюдая самоизоляцию в квартире.

Геращенко добавил, что, если выясниться, что Басова заболела Covid-19 и заразила во время нарушения правил других людей, то ей грозит реальный тюремный срок.

Напомним, журналисты разведали, что именно делают украинцы, которые недавно экстренно вернулись с Бали и находятся в обсервации в отелях - Пуща Конгресс и Казацкий.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко в украинском телеэфире заявил о том, что отель Казацкий самовольно покинули украинцы, которых специальным рейсом возвратили в страну из Катара несколько дней назад. Теперь им всем нужно будет заплатить по 17 тысяч гривен штрафа.