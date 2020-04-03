Выпивка и песни: СМИ рассказали, как вернувшиеся с Бали сидят на карантине

Сидящие на карантине в Казацком украинцы всячески веселятся / Booking

Журналисты разведали, что именно делают украинцы, которые недавно экстренно вернулись с Бали и находятся в обсервации в отелях - Пуща Конгресс и Казацкий.

Такое сообщение опубликовал портал Обозреватель со ссылкой на собственные источники. В отеле Казацкий на карантине находятся 166 человек. По данным журналистов, они нарушают изоляцию и общаются лицом к лицу, когда передают вещи - к примеру, штопор, одеяло, некоторую еду и т.п.

Кроме того, не обходится без заказа в отель доставки сигарет, кофе и алкоголя. Более того, в ночь с 31 марта на 1 апреля кто-то украинцев в Казацком устроил дебош - чтобы попасть на крышу. После такой ситуации полицейские отказываются пропускать доставку спиртных напитков, однако обыскивать пакеты с едой они права не имеют. Потому ситуация с алкоголем в отеле вряд ли изменилась радикально.

Одна из девушек в отеле, даже сочинила и спела под гитару Песню про обсервацию. На получившейся видеозаписи видно, что девушка точно покинула изоляцию в собственном номере.

Напомним, ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко в украинском телеэфире заявил о том, что отель Казацкий самовольно покинули украинцы, которых специальным рейсом возвратили в страну из Катара несколько дней назад. Теперь им всем нужно будет заплатить по 17 тысяч гривен штрафа.