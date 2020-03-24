В МВД придумали способ проверять самоизоляцию украинцев

В Украине обнаружено 73 инфицированных коронавирусом / УНИАН

Самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой опасного китайского коронавируса COVID-19 могут начать контролировать с помощью данных мобильных операторов. Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, с 23 марта полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников относительно десятков тысяч украинцев, которые подписали личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции.

"Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", - написал Геращенко в Facebook.

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Как сообщал Главред, на данный момент в Украине обнаружено 73 инфицированных коронавирусом, из них 33 случая – в Киеве.

С 12 марта и до 3 апреля по всей Украине введен карантин из-за возможной эпидемии коронавируса. Кроме того, в ряде областей введен режим чрезвычайной ситуации. В частности, режим ЧП действует в городе Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Харьковской, Львовской, Тернопольской и Черкасской областях.