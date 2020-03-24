Карантин в Украине: в ОП дали прогноз, когда страна вернется к нормальной жизни

Украинцев призвали максимально соблюдать карантин / Фото: УНИАН

Украина вернется к нормальной жизни не раньше мая. Однако для этого украинцы должны максимально соблюдать карантин. Об этом заявила заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив.

Она уточнила, что чем меньше людей заболеют, тем быстрее экономика начнет работать в своем обычном темпе.

"Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса - это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеют, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни" - сказала Ковалив в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

В качестве примера она привела Китай, экономика которого стала быстро восстанавливаться.

"То же самое мы должны пережить у себя. Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", - сказала заместитель председателя ОП.

Отметим, на данный момент в Украине обнаружено 73 инфицированных коронавирусом, из них 33 случая – в Киеве.

Как сообщал Главред, с 12 марта и до 3 апреля по всей Украине введен карантин из-за возможной эпидемии коронавируса. Кроме того, в ряде областей введен режим чрезвычайной ситуации. В частности, режим ЧП действует в городе Киеве, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Донецкой, Харьковской, Львовской, Тернопольской и Черкасской областях.

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что пока что динамика распространения коронавируса COVID-19 в Украине не дает оснований для введения режима чрезвычайного положения по всей стране.