УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Продление карантина в Украине: слова чиновников, экспертов и инсайды

24 марта 2020, 17:59

Многие считают, что карантин в Украине не закончится в начале апреля.

Что чиновники и эксперты говорили о продлении карантина в Украине – Коронавирус Украина
Собраны мнения чиновников и экспертов насчет продления карантина в Украине / УНИАН

В Украине активно обсуждается тема продления карантина, введенного из-за пандемии убийственного коронавируса до 3 апреля.

Продление карантина в нашей стране анонсировали чиновники, эксперты и источники разных СМИ.

Главред решил собрать слова чиновников, экспертов, а также инсайды насчет продления карантина.

Карантин в Украине: как чиновники высказывались о продлении ограничительных мер

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что власти готовятся к продлению карантина.

"Мы готовимся к продолжению карантина и рассматриваем возможные варианты его продолжения. Но это все будет зависеть от эпидемиологической ситуации на территории Украины, а также в странах Европейского союза. Если будет продолжаться такой рост (заболеваемости коронавирусом – Ред.), карантин будет стопроцентно продолжен", – сказал он.

Зампредседателя Офиса президента Владимира Зеленского Юлия Ковалив прогнозировала, что украинцы смогут вернуться к нормальной жизни не раньше мая.

"…Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", – говорила чиновница.

Продление карантина в Украине: что говорили эксперты

Политтехнолог, директор компании Berta Communication, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец узнал, что карантин могут продлить до июня.

"…говорил с одним из инсайдеров в медицинской сфере. Прогноз относительно сроков карантина на сегодня таков: даты карантина будут продлены как минимум до мая, более реалистично – до июня…", – сообщил эксперт.

Стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов полагает, что продление карантина после 3 апреля неизбежно.

"…3 апреля будет рано прекращать карантин, потому что мы еще не достигли никакого эффекта от этих мероприятий – ни эпидемиологического, ни инфраструктурного", – заявил инфекционист.

Карантин в Украине: что писали СМИ о продлении ограничительных мер

Появилась информация, что карантин в Украине в случае необходимости могут продлить до 16 апреля.

Также журналисты узнали, что с 3 апреля не заработает Киевский метрополитен. СМИ писали, что столичное метро планировали открыть 17 апреля.

Напомним, коронавирус нового типа обнаружили в Китае, а потом "зараза" распространилась. Всемирная организация здравоохранения ввела пандемию китайского вируса. Из-за коронавируса в Украине на три недели ввели карантин – с 12 марта до 3 апреля.

коронавирус в Украине карантин Виктор Ляшко Юлия Ковалив Тарас Березовец Владимир Зеленский Вадим Аристов
Сейчас вы просматриваете новость «Продление карантина в Украине: слова чиновников, экспертов и инсайды». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:59
Продление карантина в Украине: слова чиновников, экспертов и инсайды
17:41
В Украине отправили в отпуск за свой счет ученых, разрабатывавших тест на коронавирус
17:40
Последний сезон Сверхъестественного перенесли на неопределенный срок
17:39
Компания OPTI выделила деньги на бесплатную перевозку врачей в такси новости компании
17:31
Sony специально замедлит скорость загрузки игр на PlayStation из-за коронавируса
17:14
И корабль плывет: судно для достройки Северного потока-2 опять изменило курс
17:12
"Надо разобраться быстро": Германия резко высказалась в адрес РФ из-за Донбасса
17:09
Антициклон Юрген – когда в Украине снова ждать +17 градусов Видео
16:29
В ВОЗ назвали новый возможный эпицентр убийственного коронавируса Видео
16:23
Ubisoft бесплатно раздает милейшую игру Child of Light
16:02
В Антимонопольном комитете рассказали, на сколько подорожали гречка и овощи
16:02
Коронавирус начал оккупацию Испании: в стране громадное количество смертей Видео
16:01
Участник Radiohead объявил о заболевании коронавирусом
16:00
Службы и похороны: в Тернопольской области разыскивают полтысячи прихожан из-за коронавируса
16:00
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: авторитетная "крыша" и новая влюбленность
15:36
Ляшко рассказал украинцам, как правильно мыть руки антисептиком: опубликовано видео Видео
15:30
Опровержение недостоверной информации об Евгении Мильковском
15:20
Были в круизе: в аннексированном Крыму резко увеличилось число коронавирусных
15:20
Microsoft рассказала об огромной уязвимости во всех версиях Windows
15:18
"Карантин 3 апреля прекращать рано": доколе страдать украинцам – эксперт Видео
15:02
Очередная "выходка" уханьской заразы: Олимпийские игры-2020 перенесли Видео
14:55
Мода 2020 – в моде большие квадратные солнцезащитные очки: фото Фото
14:54
Стали известны результаты теста топ-менеджера Нафтогаза на коронавирус
14:35
"Если смерть – списуют на грипп": инфекционист рассказал, как в Украине тестируют на коронавирус Видео
14:13
В Украине резко возросло число заболевших коронавирусом
14:04
В Житомире новые случаи коронавируса: подтверждение мэра
13:57
У правительства нет стратегии противодействия эпидемии - инфекционист Видео
13:47
Від пацанки до панянки 4 сезон 6 выпуск - кто ушел Видео
13:46
Сидит возле Шахова: экс-депутат сообщил о коронавирусе у еще одного нардепа
13:39
Гвинт от создателей Ведьмака наконец-то вышел на Android, игра бесплатна Видео
13:20
"Закрыть въезд и выезд": Кличко предупредил киевлян об ужесточении карантина Видео
13:00
Оплата труда врачей, которые лечат больных коронавирусом: Кабмин принял решение Видео
12:51
Андрей Джеджула отказался от карантина после прилета из коронавирусной Франции
12:43
В Украине все может быть гораздо хуже, чем в Италии - инфекционист Вадим Аристов
12:38
Больницам Киева передадут дополнительные авто: кто получит
12:28
Комаровский сказал, когда появится эффективная вакцина от коронавируса Видео
12:28
Xiaomi анонсировала новый мощный смартфон Redmi K30 Pro
12:20
Смотреть и плакать: модный маникюр 2020, который очень старит руки - фото Фото
12:16
Дешево и эффективно: в США испытают новый метод лечения от COVID-19
12:03
Чертовая дюжина: на Буковине выявили новые случаи заражения китайским вирусом Видео
12:02
Человек-Паук поддержал детей на карантине из-за коронавируса
12:01
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 10 выпуск 22-03-2020: нокауты Видео
11:52
СМИ рассказали, сколько жителей Земли сидят на карантине из-за коронавируса Видео
11:48
СМИ сообщили об экстренной сессии Рады: как и когда пройдет Видео
11:46
Когда пандемия коронавируса реально ослабнет: врач дал правдивый прогноз Видео
11:42
Украинцы должны побороть не эпидемию, а упырей во власти мнение
11:21
Карантин – всё: появились хорошие новости из Китая
11:20
Жирные намеки на Half-Life 3 нашли в финале Half-Life: Alyx
11:18
Комаровский назвал самый страшный поступок при подозрении на коронавирус Видео
11:16
Уханьская зараза атакует украинцев за границей: в МИД шокировали цифрой Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять