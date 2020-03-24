Продление карантина в Украине: слова чиновников, экспертов и инсайды

Собраны мнения чиновников и экспертов насчет продления карантина в Украине / УНИАН

В Украине активно обсуждается тема продления карантина, введенного из-за пандемии убийственного коронавируса до 3 апреля.

Продление карантина в нашей стране анонсировали чиновники, эксперты и источники разных СМИ.

Главред решил собрать слова чиновников, экспертов, а также инсайды насчет продления карантина.

Карантин в Украине: как чиновники высказывались о продлении ограничительных мер

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что власти готовятся к продлению карантина.

"Мы готовимся к продолжению карантина и рассматриваем возможные варианты его продолжения. Но это все будет зависеть от эпидемиологической ситуации на территории Украины, а также в странах Европейского союза. Если будет продолжаться такой рост (заболеваемости коронавирусом – Ред.), карантин будет стопроцентно продолжен", – сказал он.

Зампредседателя Офиса президента Владимира Зеленского Юлия Ковалив прогнозировала, что украинцы смогут вернуться к нормальной жизни не раньше мая.

"…Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу", – говорила чиновница.

Продление карантина в Украине: что говорили эксперты

Политтехнолог, директор компании Berta Communication, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец узнал, что карантин могут продлить до июня.

"…говорил с одним из инсайдеров в медицинской сфере. Прогноз относительно сроков карантина на сегодня таков: даты карантина будут продлены как минимум до мая, более реалистично – до июня…", – сообщил эксперт.

Стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов полагает, что продление карантина после 3 апреля неизбежно.

"…3 апреля будет рано прекращать карантин, потому что мы еще не достигли никакого эффекта от этих мероприятий – ни эпидемиологического, ни инфраструктурного", – заявил инфекционист.

Карантин в Украине: что писали СМИ о продлении ограничительных мер

Появилась информация, что карантин в Украине в случае необходимости могут продлить до 16 апреля.

Также журналисты узнали, что с 3 апреля не заработает Киевский метрополитен. СМИ писали, что столичное метро планировали открыть 17 апреля.

Напомним, коронавирус нового типа обнаружили в Китае, а потом "зараза" распространилась. Всемирная организация здравоохранения ввела пандемию китайского вируса. Из-за коронавируса в Украине на три недели ввели карантин – с 12 марта до 3 апреля.