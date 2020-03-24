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У Зеленского рассказали, будут ли вводить режим ЧП в Украине

24 марта 2020, 07:03

Правительство не готово остановить большую часть экономики Украины.

Юлия Ковалив
Юлия Ковалив объяснила, почему в Украине не могут ввести чрезвычайное положение / УНИАН

Пока что динамика распространения коронавируса COVID-19 в Украине не дает оснований для введения режима чрезвычайного положения по всей стране. Об этом заявила  заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив.

При этом она не исключила, что ситуация может измениться за несколько дней.

"На сегодня с той динамикой с коронавирусом оснований введения чрезвычайного положения нет. Конечно, ситуация может измениться. Динамика будет видна в течение следующих нескольких дней или, возможно, недели", - сказала Ковалив в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

Кроме того она объяснила, почему в Украине не могут ввести чрезвычайное положение. По ее словам, правительство не готово остановить большую часть экономики Украины.

"70% нашей экспортной выручки - аграрии и металлурги. Можно ли их остановить? Конечно нет! Можно ли остановить критическую инфраструктуру? Нет! Мы не можем остановить аграрный сектор, это означает, что не можем остановить поставщиков семян, техники, топлива, удобрений. Если идти по такой логике, поймем, что мы не можем остановить большую часть экономики. Мы не можем порвать в один момент все цепочки, которые работают", - заявила Ковалив.

Напомним, 20 марта из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 по территории Украины Кабинет министров принял решение об установлении режима чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, 21 марта режим ЧС был введен в Донецкой области и на Харьковщине. Со вторника, 24 марта, во Львовской области также вводится режим чрезвычайной ситуации. Также 23 марта Кабмин на внеочередном заседании решил ввести режим чрезвычайной ситуации в Тернопольской и Черкасской областях.

Как сообщал Главред, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что объявленные в Украине карантинные меры, которые затрагивают экономику, являются чрезмерными и такими, которые будут иметь долговременные негативные последствия. По его мнению, некоторые меры можно было бы отменить уже сейчас. В этом случае на восстановление экономики понадобилось бы меньше времени.

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