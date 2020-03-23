Еще в одной области Украины объявили чрезвычайную ситуацию

На Львовщине вводится режим ЧС / УНИАН

Со вторника, 24 марта, во Львовской области вводится режим чрезвычайной ситуации.

Такое решение принято по итогам заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Комиссия приняла решение ввести на территории области чрезвычайную ситуацию с 00:01 24 марта 2020. Все органы переведены в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации, рассказал в Facebook председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Решение о введении режима чрезвычайной ситуации также подтвердил мэр Львова Андрей Садовой.

"Внимание! С 00.00 24 марта, во Львове и области введен режим чрезвычайной ситуации. Согласно решению областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Садового, предприятия города продолжат свою работу.

"Главный вопрос: будут ли завтра предприятия, работавших сегодня? Ответ: да будут работать! Решение о закрытии не принималось", - добавил мэр Львова.

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Как известно на утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.