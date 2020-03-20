Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Киеве и двух областях

Кабмин ввел режим ЧС в Киеве и двух областях / УНИАН

Из-за угрозы распространения жуткого коронавируса по территории Украины, Кабинет министров принял решение об установлении режима чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

"Соответствующие решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с фиксированием случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19", - говорится в сообщении премьер-министра Дениса Шмыгаля в Telegram-канале.

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Шмыгаль добавил, что председателям соответствующих администраций дал поручение обеспечить координацию мер по предотвращению распространения на территории областей острой респираторной болезни. А также ежедневно предоставлять Министерству здравоохранения Украины информацию об их течении.

Коронавирус в Украине

Как писал Главред, первый случай заражения китайским коронавирусом подтвердили во Львове. По словам львовского главы Андрея Садового, мужчина 13 марта вернулся из Германии. По его словам, заразившийся – мужчина 1950 года рождения.

Также напомним, по состоянию на вечер 20 марта, в Украине зафиксировано 27 случаев инфицирования коронавирусом; также имеется три летальных случая от COVID-19 по стране.