Продление карантина и чрезвычайное положение: СМИ узнали планы Офиса президента

В Офисе президента прокомментировали чрезвычайное положение в Украине / УНИАН

Всеукраинский карантин из-за китайского кооронавируса могут продлить до 16 апреля 2020 года - в случае необходимости. Такое сообщение опубликовал портал Обозреватель со ссылкой на собственный информированный источник в Офисе президента Украины.

"Мы готовы продлить (карантин – Главред) в случае необходимости. Это обсуждалось сразу", – рассказал он.

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"Пока такое не принималось. Чрезвычайное положение обсуждалось еще на первом заседании СНБО, как и возможность продления карантина. Но все эти вещи будут принимать в зависимости от того, как будет складываться ситуация. Кстати, у нас еще нигде нет чрезвычайного положения, есть чрезвычайная ситуация", – подытожил чиновник.

Напомним, ранее в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Таким образом, Киевщина стала третьей областью страны, после Житомирской и Черновицкой, где были введены подобные меры. Позднее Главред разбирался как ударит по Украине и президенту Владимиру Зеленскому ввод чрезвычайного положения.