Источники заразы: в МВД рассказали, сколько украинцев сбежали из карантина в отеле Козацкий

Из обсервации в отеле Казацкий сбежали українці / Booking

В Киеве из карантина в отеле Казацкий совершили побег более полусотни украинцев, которые недавно вернулись в страну из-за границы.

С таким заявлением в среду, 1 апреля, замминистра внутренних дел Антон Геращенко в украинском телеэфире.

Сбежали из карантина люди, которых специальным рейсом возвратили из Катара несколько суток назад.

"Силовых действий мы не применяли по данным лицам. Каждый, кто вышел из-под обсервации самовольно, будет оплачивать штраф 17 тысяч гривен. Это наказание за нарушение правил обсервации. Просто некоторые граждане очень богатые по сравнению с большинством населения Украины, могут себе позволить платить штрафы. За каждый выход из-под обсервации, а по тем, кто сбежал один раз, будет контроль постоянный, будут платить по 17 тысяч гривен за каждый выход", - отметил Геращенко.

Напомним, в минувший понедельник, 30 марта, украинцев, вернувшихся с Бали и Катара, отправили из аэропорта Борисполь на обсервацию в отеле Казацкий (расположенном на Майдане Независимости в Киеве). Три автобуса под конвоем полиции доставили к месту карантина. Но практически сразу украинцы начали самовольно покидать место обсервации. К слову, всего, по имеющимся данным, эвакуации в разных уголках планеты ожидают возвращения на Родину около 11 тысяч украинцев.