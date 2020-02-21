"Не пятизвездочный отель": в Минздраве рассказали о содержании эвакуированных украинцев

Дмитрий Коваль заверил, что у эвакуированных из Уханя граждан нормальные условия.
В Министерстве здравоохранения рассказали об условиях проживания эвакуированных из Уханя украинцев в Новых Санжарах. По его словам, люди находится в нормальных условиях.
"Люди находятся, действительно, не в пятизвездочном отеле", - цитирует заместителя главы Минздрава Дмитрия Коваля УНИАН.
При этом он и уточнил, что граждане размещены по двое в номерах. Кроме того, всех обеспечили горячим питанием и одноразовой посудой, которую после использования утилизируют.
"Канализационная система есть отдельная, как и водоснабжение, а обработка сточных вод осуществляется так же, как в больницах во время усиленного режима", - подытожил Коваль.
Также он сообщил, что идет переговоры по оказанию психологической помощи эвакуированным, потому что 14 дней в изоляции – сложно.
Как ранее сообщал Главред, эвакуированные из Уханя украинцы показали, чем их кормят в медицинском центре в Новых Санжарах.