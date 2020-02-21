"Душ отпи*дил током": эвакуированные украинцы показали условия в Новых Санжарах

Медицинский центр Нацгвардии Новые Санжары / ngu.gov.ua

Эвакуированные из Китая украинцы показали условия, в которых они проживают в санатории в Новых Санжарах Полтавской области.

По их словам, многое из оборудования и техники в номерах вышло из строя и попросту не работает.

В частности, одна из эвакуированных украинок Александра Волкова показала свой номер и прокомментировала его состояние.

Девушка утверждает, что душ "бьется током", а входную дверь в номер невозможно закрыть из-за сломанного замка.

"Вот этот душ отпи*дил меня током… Дверь просто не закрывается, что с ней", - рассказала Волкова в комментарии на видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новых Санжарах местные жители угрожают сжечь санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя украинцев.

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Накануне в Новых Санжарах местные жители начали протесты против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре Новые Санжары в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Протестующие бросали камни в автобус камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего прибыло семь автобусов.