Развели костер и строят баррикаду: в Новых Санжарах произошли столкновения

Жители Новых Санжарах протестуют против размещения украинцев в санатории / РБК-Украина

В Новых Санжарах Полтавской области, куда привезут людей, эвакуированных из Китая, вечером возобновились столкновения на пути к санаторию, где хотят разместить украинцев.

Как пишет РБК-Украина, на месте происшествия дежурят сотрудники Нацполиции и Нацгвардии.

По информации СМИ, Нацгвардия начала оттеснять участников акции протеста по мосту в сторону санатория. В результате произошла потастовка, к санаторию пытались проехать микроавтобусы Национальной полиции.

Сейчас силовики пытаются расчистить дорогу, журналистов просят покинуть место стычек с протестующими.

Также силовики хотят сделать "коридор", но пока не известно, с какой стороны подъедет автобус с украинцами. Местные жители блокируют дорогу.

Кроме того, протестующие развели большой костер перед санаторием. Строят баррикаду, столкновения пока прекратились.

Эвакуация украинцев из Китая

Напомним, сегодня, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая хотят разместить в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Главред собрал все о том, как принимали украинцев, прилетевших из Уханя.

Позже стало известно, что вернувшиеся в рамках эвакуации из Уханя граждане Украины находятся в подавленном состоянии из-за крайне негативного приема соотечественниками на родине.