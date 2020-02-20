Развели костер и строят баррикаду: в Новых Санжарах произошли столкновения

Активисты в Новых Санжарах блокируют дорогу, чтобы не допустить размещение украинцев, эвакуированных из Китая, в местном санатории.
В Новых Санжарах Полтавской области, куда привезут людей, эвакуированных из Китая, вечером возобновились столкновения на пути к санаторию, где хотят разместить украинцев.
Как пишет РБК-Украина, на месте происшествия дежурят сотрудники Нацполиции и Нацгвардии.
По информации СМИ, Нацгвардия начала оттеснять участников акции протеста по мосту в сторону санатория. В результате произошла потастовка, к санаторию пытались проехать микроавтобусы Национальной полиции.
Сейчас силовики пытаются расчистить дорогу, журналистов просят покинуть место стычек с протестующими.
Также силовики хотят сделать "коридор", но пока не известно, с какой стороны подъедет автобус с украинцами. Местные жители блокируют дорогу.
Кроме того, протестующие развели большой костер перед санаторием. Строят баррикаду, столкновения пока прекратились.
Эвакуация украинцев из Китая
Напомним, сегодня, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая хотят разместить в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.
Главред собрал все о том, как принимали украинцев, прилетевших из Уханя.
Позже стало известно, что вернувшиеся в рамках эвакуации из Уханя граждане Украины находятся в подавленном состоянии из-за крайне негативного приема соотечественниками на родине.