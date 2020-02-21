"Подожжем вмести с ними на*уй": в Новых Санжарах угрожают эвакуированным украинцам

В Новых Санжарах произошли столкновения / ИВ Полтавщина

В Новых Санжарах Полтавской области местные жители угрожают сжечь санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя украинцев.

На видео, опубликованном в Сети, одна из протестующих женщин заявляет, что ее единомышленники готовы к радикальным действиям.

На вопрос, какие шаги готовы предпринять протестующие, женщина заявляет: "Что делать? Жечь будем! Подожжем вместе с ними, на*уй".

Вместе с тем она считает, что эвакуированные из Китая украинцы могут стать источником заражения для местных детей.

"За наших детей, за наших малышей, которые только родились и еще не жили. Чтобы они позаражались это фигней?", - добавила радикально настроенная участница протеста.

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Напомним, в Новых Санжарах местные жители протестуют против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре Новые Санжары в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемического контроля и безопасности.

Протестующие бросали камни в автобус камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец. Всего прибыло семь автобусов.