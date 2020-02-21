Эвакуированные из Уханя украинцы показали "деликатесы" в Новых Санжарах

Медицинский центр Нацгвардии Новые Санжары / ngu.gov.ua

Эвакуированные из Уханя украинцы после "горячего" приема в Новых Санжарах показали, чем их кормят в медицинском центре. Так, людям предложили блюда, которые обычно предлагают в общественных столовых.

На обнародованном в YouTube ролике видео, что завтрак состоял из свекольного салата, гречки, сардельки, варенного яйца, хлеба с маслом и сока. Всю еду принесли в одноразовых боксах.

Пакет с едой показал один из эвакуированных украинцев. При этом меню вызывает улыбку у автора ролика.

Как ранее сообщал Главред, эвакуированные из Китая украинцы показали условия, в которых они проживают в санатории в Новых Санжарах Полтавской области.