"Отношение страны - за*бись": прилетевшие из Катара украинцы отказываются уйти из лайнеров

Пассажиры, самолет / Страна

В понедельник, 30 марта, украинцы, прибывшие на двух лайнерах из Дохи (Катара), в аэропорт Борисполь, отказываются их покидать и отправляться на принудительную обсервацию.

Такое сообщение опубликовал портал Страна со ссылкой на самих пассажиров. По их словам, власти Украины желают организовать для них принудительную обсервацию в отель Казацкий (в центре Киева на Майдане Незалежности).

Часть пассажиров согласилась, а часть - отказалась и не покидает самолеты. В одном из них осталось 30 человек, в другом - 100.

"Мы в самолете уже 15-16 часов. Некоторые поехали в отель, потому что у многих дети, некоторые в возрасте. Уехали не потому что они согласны, просто устали. Мы летели из Бали, и только на пересадке в Дохе узнали решение Кабмина о принудительной обсервации. В виде постановления это вышло, когда мы сели в самолет. Никто бы даже на Бали не сел в самолет, если бы нам сказали о принудительной обсервации. Сейчас в нашем самолёте осталось 30 людей, а в другом 100. Здесь нет ни воды, ни еды. Благо тепло. Просим переместить нас в терминал, но нас согласны переместить только в отель", - рассказал пассажир Ростислав Русаков.

Читайте такжеПопулярный курорт закрыли для туристов из-за коронавирусаОдна из других пассажиров, некая Дарья пишет в социальной сети Instagram, что власти Украины отказались в прохождении экспресс-тестов на выявление китайского коронавируса.

Кроме того, девушка опубликовала фотокопию бумаги, которую уже на пути в Украину дали подписать пассажирам рейса. В ней говорится об обязательной обсервации.

"Одним словом - пид*расы! Решили это, когда мы были на пути в Катар, сидим в Дохе несколько часов в самолете, принуждают подписывать бумагу, воды нет, еды нет. Отношение страны - за*бись", - гневно написала она.

Напомним, ранее в аэропорту Борисполь эвакуированные из Вьетнама туристы-украинцы устроили стычку с медиками и попытались прорваться через санитарный кордон. Люди силой сопротивлялись обязательной обсервации и заявляли о том, что хотят вернуться домой. Инцидент пришлось решать с помощью полиции и Нацгвардии.