Украинцы получат от государства деньги из-за карантина: кому и за что заплатят

Карантин в Украине / УНИАН

В Украине решили продлить карантин до 24 апреля, в связи с этим Фонд социального страхования расширил программу поддержки. Теперь на помощь от государства имеют право и те, кто находится на самоизоляции.

"На период действия карантина Фонд социального страхования Украины будет осуществлять выплаты по больничным листам по расширенному перечню страховых случаев", – говорится в сообщении пресс-службы Фонда.

Так, материальная поддержка полагается:

1. в связи с отстранением от работы тех, кто обслуживает население

если контактировали с больными;

если нет условий для работы и нельзя перевести на другую работу.

При этом деньги выплачиваются с первого дня, а сумма зависит от размера зарплаты и стажа.

2. на период госпитализации или самоизоляции

Помощь выплачивается с шестого дня в размере 50% от среднего дохода.

Как ранее сообщал Главред, по данным Министерства здравоохранения, в Украине на утро, 28 марта, зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19.