"Фашисты!": эвакуированные украинцы с дракой прорывались из Борисполя

Эвакуированные вместо карантина захотели домой.
В аэропорту Борисполь эвакуированные из Вьетнама украинцы устроили стычку с медиками и попытались прорваться через кордон.
Люди сопротивляются обязательной обсервации и заявляли о том, что вместо карантина хотят домой.
В Борисполь на место происшествия пришлось вызвать полицию и Нацгвардию. Соответствующее видео и информацию опубликовал Виталий Глагола в своем телеграмме.
Ситуация следующая. Киев, аэропорт Борисполь, рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Только что приехала полиция и нацгвардия, но не сильно помогает, - рассказал в своем Телеграм-канале журналист Виталий Глагола, опубликовав соответствующее видео.
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На опубликованных кадрах видно, как эвакуированные пытаются выбить дверь и убежать через полосу контроля. Их останавливают люди в защитных костюмах и масках.
Также прибывшие рейсом кричат, что это незаконно и никто не имеет права их задерживать, звучат выкрики "Фашисты!".
Напомним, ранее сообщалось, что возвращающиеся из Польши украинцы устроили ад на границе.