"Фашисты!": эвакуированные украинцы с дракой прорывались из Борисполя

Эвакуированные вместо карантина захотели домой / УНИАН

В аэропорту Борисполь эвакуированные из Вьетнама украинцы устроили стычку с медиками и попытались прорваться через кордон.

Люди сопротивляются обязательной обсервации и заявляли о том, что вместо карантина хотят домой.

В Борисполь на место происшествия пришлось вызвать полицию и Нацгвардию. Соответствующее видео и информацию опубликовал Виталий Глагола в своем телеграмме.

Ситуация следующая. Киев, аэропорт Борисполь, рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Только что приехала полиция и нацгвардия, но не сильно помогает, - рассказал в своем Телеграм-канале журналист Виталий Глагола, опубликовав соответствующее видео.

Читайте также"Пародия на карантин": эксперт объяснил, как наживаются на коронавирусе

На опубликованных кадрах видно, как эвакуированные пытаются выбить дверь и убежать через полосу контроля. Их останавливают люди в защитных костюмах и масках.

Также прибывшие рейсом кричат, что это незаконно и никто не имеет права их задерживать, звучат выкрики "Фашисты!".

Напомним, ранее сообщалось, что возвращающиеся из Польши украинцы устроили ад на границе.