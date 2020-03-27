Возвращающиеся из Польши украинцы устроили ад на границе

/ varta1.com.ua

Перед закрытием границы из-за ужесточения карантина в четверг, 26 марта в сотрудники Госпогранслужбы оформили более 27 тысяч пропускных операций.

По данным пресс-службы ГПСУ, более 18 тысяч - это граждане Украины, которые возвращались из-за границы. При этом более 6,5 тысячи наших соотечественников прибыли пешком в пункты пропуска со странами ЕС.

При этом из-за увеличения пассажиропотока, а также дополнительных контрольно-профилактических мер, продолжительность контрольных процедур возросла. Граждан просят быть рассудительными и терпеливыми: не создавать конфликтных ситуаций и толпы.

/ varta1.com.ua

Обратим внимание, что в соцсетях очевидцы публикую кадры огромных очередей на границе Украины.

"В Европе борются, переживают за своих граждан. Наши мужевладцы несмотря на тяжелое положение во всем мире, так принимают своих граждан", - пишут в соцсетях.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что до конца пятницы 27 марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки.