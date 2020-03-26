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"Не диктатура, а дисциплина": Зеленский припугнул ужесточением мер ЧС

26 марта 2020, 19:40

Президент Украины отметил, что с 27 марта будет закрыта граница Украины.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский рассказал о режиме ЧС в Украине

На время чрезвычайной ситуации в Украине из-за пандемии жуткого коронавируса, власти ужесточают некоторые меры. Так, с 27 марта будут закрыты все границы.

"Этот режим (чрезвычайной ситуации – ред.) – не о диктатуре, это – о дисциплине. Сегодня мы действуем настолько жестко, насколько этого требуют настоящее и вызовы будущего. Именно поэтому, до конца пятницы 27 марта будет закрыта государственная граница и прекращены все пассажирские перевозки", – сказал Зеленский в своем видеообращении в четверг, 26 марта.

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Он напомнил, что еще две недели назад призвал граждан срочно вернуться в Украину и большинство сделало это самостоятельно. Еще более 80 тысяч человек вернулось на родину с помощью власти. Но сейчас, по словам Зеленского, уже нет времени ждать. Власть оказалась перед трудным выбором между гражданам, которые еще за рубежом и безопасностью 40 млн человек внутри страны.

"Наш долг как государства заботиться о каждом украинце. О тех, кто не сможет вернуться в ближайшие дни, позаботятся наши дипломатические представительства и украинские общины за рубежом. Ни об одном украинце, который останется заграницей никто не забудет. Мы постепенно будем возвращать вас из-за границы, но с учетом эпидемической ситуации в месте пребывания, а также – уровня обеспечения необходимыми средствами и готовности медицинской системы к вашей обязательной изоляции", – заверил президент.

Кроме этого президент пообещал, что в Украине введут жесткие меры для контроля за ценами во время карантина.

"Сделаем все, чтобы не допустить роста цен на товары первой необходимости в регионах. Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам", – заявил глава государства.

Режим ЧС в Украине

Ранее Главред писал, что в среду, 25 марта, в Кабмине под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля прошло заседание, на котором был рассмотрен ввод чрезвычайного положения по всей Украине.

"Прошу не путать с чрезвычайным положением, при ЧС не ограничиваются конституционные права граждан", - отметил премьер.

Ранее режим чрезвычайной ситуации был введен в Тернопольской и Львовской областях, а также в Запорожье.

По официальным данным, коронавирус в Украине подтвержден у 156 человек, скончались пятеро инфицированных. За сегодня 7 новых случаев коронавируса было зафиксировано в Киеве.

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