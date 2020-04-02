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В Кропивницком пассажиры разгромили автобус за просьбу надеть маски

2 апреля 2020, 21:45

В лобовое стекло транспортного средства бросили кирпич.

Маска стала причиной бойни в автобусе / Фото: publicinsta.com

В Кропивницком просьба кондуктора надеть медицинские маски перед входом в автобус закончилась агрессией со стороны мужчины и женщины, а также порчей коммунального имущества.

"Происшествие произошло на 103 маршруте, в автобусе А 26 двое пассажиров на конечной остановке зашли в салон. Кондуктор заметила, что из-за карантинных мероприятий проезд в автобусе возможен только в масках. Мужчина и женщина вышли из автобуса, начали выбивать лобовое стекло и двери. А уже через несколько секунд попали в лобовое стекло кирпичом", - сказано в сообщении пресс-службы горсовета Кропивницкого в Facebook.

Как отметил заместитель городского головы Кропивницкого Александр Вергун, автобус пришлось снять с рейса, а на место инцидента вызвали полицию. В горисполкоме подсчитали, что на восстановление транспортного средства необходимо 16 тысяч гривен.

/ Фото: скриншот

К слову, местные перевозчики уверяют, что подобная ситуация наблюдается в городе не впервые. Ранее водитель 44 маршрутки, в салоне которой находилось семь пассажиров, отказался везти еще одного человека. Мужчину это разозлило, и он забросал транспортное средство камнями.

Напомним, в Киеве из карантина в отеле Казацкий совершили побег более полусотни украинцев, которые недавно вернулись в страну из-за границы.

Как ранее сообщалось, в минувший понедельник, 30 марта, украинцев, вернувшихся с Бали и Катара, отправили из аэропорта Борисполь на обсервацию в отеле Казацкий (расположенном на Майдане Независимости в Киеве). Три автобуса под конвоем полиции доставили к месту карантина. Но практически сразу украинцы начали самовольно покидать место обсервации.

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