Блокпосты на въезде в Киев: у Кличко рассказали, как проверяют приезжающих

На блокпостах при въезде в Киев дежурит полиция / УНИАН

Советник киевского городского главы Владимир Бондаренко рассказал о мерах по контролю ситуации на въездах в город в связи с карантином.

По его словам, при въезде в Киев уже функционируют блокпосты, при этом будет проводится выборочное измерения температуры.

Как рассказал он в своем Facebook, въезды в Киев не закрыты, а контролируются, при этом в случае, если ситуация с коронавирусом ухудшиться температурный скрининг станет обязательным для всех.

"Въезд в Киев легковым транспортом не ограничено. По состоянию на сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугороднего и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации - принимать другие решения. Термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации - будет обязательным", - сообщил Бондаренко.

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Он добавил, что на блокпостах при въезде в Киев дежурит полиция и муниципальная стража, а все ограничения, синхронизированы с решениями Кабинета министров Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что въезд в Киев будет закрыт до 24 апреля в связи с эпидемией коронавируса в Украине.