Въезд в Киев будет закрыт до 24 апреля – депутат

Киев будет закрыт на въезд / Фото: УНИАН

В ближайшее время въезд в Киев будет закрыт до 24 апреля в связи с эпидемией коронавируса в Украине.

Решение о перекрытии города уже принято. Данную информацию обнародовал депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко, о чем он написал в своем Telegram-канале.

Политик опубликовал утвержденный распоряжением руководителя план работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В документе указано, что те водители, которые получат разрешение на въезд в Киев, будут проходить термометрию.

Как ранее сообщалось, инфицированные коронавирусом и те, кто с ними контактировал, попадут в единый реестр. По словам мэра Киева Виталия Кличко, уже разработан алгоритм, который столичная власть начала внедрять с правоохранителями и медиками.

Напомним, в Украине по состоянию на 23:00 27 марта лабораторно подтвердили 310 случаев заболевания коронавирусом Covid-19.