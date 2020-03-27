В Украине количество подтвержденных Covid-19 превысило 300 человек

Количество больных растет в геометрической прогрессии / УНИАН

В Украине по состоянию на 23:00 27 марта лабораторно подтвердили 310 случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

"В Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни Covid-19. По данным ЦОС, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки выявлено 92 новых случая", - сказано в официальной статистике Министерства здравоохранения Украины.

Коронавирус сегодня добрался еще до одного украинского города - на этот раз первый случай инфицирования обнаружили в Хмельницком.

Напомним, на утро пятницы, 27 марта, в Украине официально зафиксировано 218 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из всех лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 – 5 летальных, 4 пациента выздоровели.

Как ранее писал Главред, в Тернопольской области тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины в областной инфекционной больнице выдали родственникам в черном пакете. При этом близкие умершего были вынуждены самостоятельно помещать тело покойного в гроб и загружать в свою машину для того, чтобы отвезти на захоронение.