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Закрытый гроб и без прощальных церемоний: как будут хоронить жителей Киева

27 марта 2020, 18:42

В КГГА разработали механизм захоронения умерших от жуткого вируса.

Гроб
Жителей Киева будут хоронить в закрытом гробу и без церемонии прощания / Facebook.com

В нашей стране ситуация с распространением жуткой хвори из Китая, к сожалению, продолжает ухудшиться.

Киев лидирует по случаям заражения - 55 из 218 по всей Украине. Из-за этого в КГГА ответили на вопросы журналистов ZN.UA о готовности столицы в случае необходимости оперативно организовать захоронение умерших от коронавирусной инфекции.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, Юлим Грамотной, в Киеве насчитывается 29 кладбищ, открыто только Северное, где происходят захоронения. На других 28 умерших лишь подзахоранивают.

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Городская власть приняла решение, что умерших от коронавируса Covid-19 будут хоронить в патологоанатомических мешках. Это касается медицинских учреждений, захоронения же будут обеспечивать патологоанатомы. Согласно процедуре, тело умершего будут помещать в гроб и закрывать. И только после этого ответственность за захоронение будет на ритуальных службах.

Также в КГГА сообщили о том, что в случае, если человек умер от Covid-19 - гроб должен быть закрытым, а никаких прощальных мероприятий проводиться не будет.

Согласно ст. 11 Закона Украины "О погребении и похоронном деле", погребение умершего возлагается на исполнителя воли умершего. Если в волеизъявлении умершего нет указания на выполнение его воли или в случае отказа исполнителя от выполнения волеизъявления умершего хоронят супруг (супруга), родители (усыновители), дети, сестра, брат, дед или бабушка, внук (правнук) или другое лицо, которое обязалось похоронить умершего.

В связи с введением в Киеве чрезвычайной ситуации, ритуальные службы СКП "Специализированный комбинат предприятий коммунально-бытового обслуживания", СКП "Киевский крематорий", КП "Государственный историко-мемориальный Лукьяновский заповедник" приняты соответствующие меры по техногенно-экологической безопасности.

На предприятиях созданы комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которые разработали соответствующие меры. Также на стендах предприятий разместили информацию о том, что во время заказа ритуальных услуг в помещении может находиться не более двух человек. Участников гражданской панихиды сообщили о необходимости применения средств индивидуальной защиты во время проведения панихиды прощания с умершим.

Кроме того на предприятиях ежедневно проводят влажные уборки с использованием дезинфицирующих средств в помещениях и в ритуальных залах, где проходит панихида прощания с умершим. Работники коммунальных ритуальных служб, которые задействованы в погребальных процессах, обеспечены масками, перчатками, сменной одеждой и дезинфицирующими средствами.

Как ранее писал Главред,  в Тернопольской области тело умершего от коронавируса 68-летнего мужчины в областной инфекционной больнице выдали родственникам в черном пакете. При этом близкие умершего были вынуждены самостоятельно помещать тело покойного в гроб и загружать в свою машину для того, чтобы отвезти на захоронение.

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