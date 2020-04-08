Украинским зэкам светит амнистия из-за карантина: кого освободят

Денис Малюська анонсировал законопроект об амнистии

Министр юстиции Денис Малюська поддержал идею объявления в Украине амнистии осужденных в связи с объявленным в стране карантином из-за коронавируса.

Как подчеркнул он в своем Facebook, речь должна идти не о массовом освобождении заключенных, а об "ограниченном и обоснованном количестве".

"Речь должна идти только о тех, кто не представляет опасности для общества… Сейчас страна находится на карантине. Люди в основном сидят по домам и живут за счет сбережений. Крайне мало осужденных, которые могут выйти на свободу, и после этого смогут жить в своей квартире или доме за счет каких-то сбережений", — отметил глава Минюста.

Он обратил внимание на то, что массовая амнистия может повлечь за собой как увеличение больных коронавирусной инфекций, так и существенно ухудшить криминогенную ситуацию.

Читайте также"Долбо*б, коронавирус в голову ударил": фото читающего стоя на руках Малюськи разозлило Сеть

"Поэтому мы поддерживаем продуманные меры — законопроект об амнистии, который позволит выйти на свободу около девятистам осужденных, и инициируем изменения в законодательство, которые позволят существенно уменьшить количество новых людей, которые направляются в СИЗО или учреждения отбывания наказаний", — добавил Малюська.

Напомним, в Украине на утро 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.