"Глупый вид на фото": Малюська поздравил с 8 марта

Денис Малюська / УНИАН

Министр юстиции Денис Малюська поздравил с Международным женским днем, опубликовав фото с цветком.

На опубликованном в Facebook фото улыбающийся Малюська запечатлен с розой, которую он по-видимому, презентовал своей супруге.

В то же время министр пообещал обеспечивать равенство прав для женщин на нормативном уровне.

"Спросил жену, не слишком глупый вид на фото как для поздравления с 8 Марта. Ответила, что после фото вверх ногами уже никто не удивится. А потому с праздником вас, дорогие женщины!", - добавил Малюська.

Как известно, ранее Малюська сделал новый провокационный снимок: он сфотографировался стоящим на руках.

Напомним, ранее Малюська опубликовал на своей странице в Facebook фото собственной руки, торчащей из-под стола.