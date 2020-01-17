Малюська залез под стол и поддержал Гончарука: фото

Денис Малюська / УНИАН

Глава Министерства юстиции Денис Малюська (прославившейся после фото туфель на рабочем столе) решил крайне экстравагантным образом поддержать премьера Алексея Гончарука, объявившего утром о подаче заявления об уходе в отставку - из-за скандала с аудиозаписями его приватных бесед с высшими чиновниками страны.

Он опубликовал на своей странице в Facebook соответствующий пост и присовокупил фото собственной руки, торчащей из-под стола.

"Даже если буду умирать (не то что находиться в статусе и.о.) все равно рука дотянется подписать приказ об увольнении того, кто начнет саботировать или работать вполсилы, ожидая возможной смены руководства", - написал Малюська.

Кроме того, чиновник выразил свою полную поддержку Алексею Гончаруку.

"Он - лучший премьер в истории Украины", - подытожил Малюська.

Напомним, ранее утром в пятницу, 17 января, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о том, что подал заявление об отставке.