"Роковая ошибка": эксперт объяснил, зачем Гончарук подал заявление об отставке

Алексей Гончарук подал заявление об отставке не для того, чтобы уйти с поста премьера, полагает эксперт / УНИАН

Алексей Гончарук написал заявление об отставке с поста премьер-министра и передал его на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому не для того, чтобы уйти с должности, это способ борьбы за то, чтобы остаться.

Через подачу заявления об отставке Гончарук повышает ставки и, возможно, совершает роковую ошибку, написал политолог, глава Центра политических исследований Пента Владимир Фесенко в Facebook.

По его мнению, похоже, что украинский лидер не собирался отправлять Гончарука в отставку, но он не любит, когда ему ставят ультиматумы, даже в такой подобострастной форме, как это сделал Гончарук.

"Поэтому теперь я е уверен в реакции президента... Может повториться история с Александром Данилюком. Бывший секретарь СНБО таким же образом пытался влиять на президента... И закончилось это его отставкой", - отметил эксперт.

Ранее в Сеть слили аудиозаписи, на которых якобы записан разговор Алексея Гончарука с рядом членов Кабмина. Глава правительства якобы признал, что является дилетантом в вопросах экономики.

Позже - 17 января - стало известно, что Гончарук написал заявление об отставке с поста премьера и передал документ на рассмотрение Владимиру Зеленскому. Согласно закону Украины, решение об отставки премьера принимает Верховная Рада.