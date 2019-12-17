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"Улыбка солжет, но туфли скажут правду": Малюська вновь потешил нелепым фото

17 декабря 2019, 03:40

Министр юстиции Малюська вновь "порадовал" загадочным фото со своего рабочего кабинета.

Глава Минюста Денис Малюська, который в понедельник, 16 ноября, подал прошение об отставке премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, выложил в сети Facebook нелепые фото своего кабинета с ботинками на рабочем столе.

Фотографию Малюська сопроводил загадочным коротким комментарием: "Держим интригу".

Ранее Малюська стал объектом насмешек в Сети после обнародования весьма странной фотографии, где он сидит в позе йога на своем рабочем столе в министерском кабинете. Пользователи были несколько обескуражены тем, что глава министерства залез на стол в обуви.

Фотографией на столе Малюська проиллюстрировал у себя в Facebook отчет за сто дней работы на посту главы Министерства юстиции. Однако пользователи на текст внимания не обратили, а комментировали преимущественно скандальный снимок и грязные ботинки на столе.

На прошлой неделе Малюська рассказал журналистам, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу.

фото Минюст ботинки Денис Малюська
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