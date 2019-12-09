"Почему в грязных ботинках": в Сети потешаются над водрузившемся на стол главой Минюста

Министр решил пошутить на рабочем месте / Фото: Facebok/Денис Малюська

Министр юстиции Денис Малюська стал объектом насмешек в Сети после обнародования весьма странной фотографии, где он сидит в позе йога на своем рабочем столе в министерском кабинете.

Пользователи были несколько обескуражены тем, что глава министерства залез на стол в обуви.

"Министр юстиции демонстрирует в рабочем кабинете интеллектуальное превосходство. После премьера, министра экономики и генерального прокурора претензий, конечно, нет. Один вопрос - а это надо было делать именно в грязных ботинках? В носках взгромоздиться никак нельзя было? Не прошел бы номер?" – написал в Telegram юрист Андрей Портнов.

"Да, министр юстиции залез на стол, было дело. Но не на дерево же, уже хорошо", - констатировал нардеп Макс Бужанский.

"Министр юстиции Украины такой министр", - отметил Юрий Ткачев.

/ Фото: Facebook/Денис Малюська

Фотографией на столе Малюська проиллюстрировал у себя в Facebook отчет за сто дней работы на посту главы Министерства юстиции. Однако пользователи на текст внимания не обратили, а комментировали преимущественно скандальный снимок и грязные ботинки на столе.

"Вот бы мама видела, как на столе сидишь. Вот бы ругала и не посмотрела, что министр", "Это лишнее на рабочем столе в обуви сидеть. Нужно уважать тех людей, которые потом там будут сидеть и труд технички. Вы для людей работаете министром", "Если все так хорошо, то почему у власти рейтинги снижаются?", "Во гонит", "Один на самокате катается, второй на столе сидит ... Адекватных совсем никого нет?", "Зачем вы выперлись с ногами на стол? Хотите, чтобы вас тоже называли "дебилом", или имеете какую-то более почтенную причину?",

Малюська отреагировал на критику краткой фразой "да, отдохнуть было бы неплохо".

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил ликвидировать пост премьер-министра и назвал нынешнего главу правительства Алексея Гончарука "идиотом на самокате".

Ранее бывший нардеп и главный радикал страны Олег Ляшко напал на главу энергетического комитета ВРУ Андрея Геруса и порвал ему рубашку. Правоохранители заявили, что такие действия Ляшко могут расцениваться как угроза или насилие в отношении государственного деятеля.