Минюст создал "страшный" фильм о своих достижениях

Денис Малюська представит фильм о достижениях Минюста / Фото: Facebook/Denis Malyuska

Министерство юстиции Украины 28 ноября в Бучанской исправительной колонии №85 покажет фильм, в котором отображены достижения ведомства, а также демонстрируются планы.

"Мне повезло иметь высокопрофессиональную и эффективную команду, интересную работу и амбициозные цели. Кратко об этом — в видео ниже. Развернуто — завтра на презентации планов Минюста в 14 часов в Бучанской исправительной колонии №85", - сообщил в Facebook министр Денис Малюська.

Среди достижений новой команды - борьба с системой "черных" регистраторов и нотариусов, разоблачение теневых структур министерства, которые скрывали обращения и жалобы граждан. Среди прочего и препятствование продаже оборонительного завода Маяк.

Малюська добавил, что фильм страшный, поэтому зрители до 18 лет к просмотру допущены не будут.

Мені пощастило мати високопрофесійну і ефективну команду, цікаву роботу та амбітні цілі. Коротко про це - у відео нижче. Розлого - завтра на презентації планів Мін'юсту о 14 годині у Бучанській виправній колонії #85. Буде страшно, лячно та моторошно. Особи віком до 18 років не допускатимуться. Опубликовано Denis Malyuska Среда, 27 ноября 2019 г.

Напомним, в Украине до сих пор зарегистрирована партия МММ, которую возглавляет главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин, и которая впервые "засветилась" в 2015 году, когда попыталась попасть на местные выборы.