В Украине зарегистрирована партия во главе с главарем "ДНР" Пушилиным

Денис Пушилин / Униан

В Украине до сих пор зарегистрирована партия МММ, которую возглавляет главарь самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин и которая впервые "засветилась" в 2015 году, когда попыталась попасть на местные выборы. Об этом сообщил депутат от фракции Слуга народа, замглавы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

"Это абсурд какой-то! Когда я как адвокат обращался по данному вопросу, мне сказали, что "они ничего не нарушают", - возмутился Качура во время интервью изданию Сегодня.

Качура уточнил, что проблема "фейковых" политсил будет решена. По его словам, он инициировал в Минюсте процедуру аннулирования свидетельств о регистрации партий, которые либо не принимали участие в выборах на протяжении нескольких десятков лет, либо нарушали законодательство.

"... мы можем очистить политическое поле от "карманных", "диванных", "фейковых" партий. Насколько я знаю, министр юстиции уже дал задание профильному департаменту проанализировать ситуацию и подать свои выводы относительно подачи в суд исков по аннулированию свидетельств таких политсил. По сути, вместо 320 партий в стране может остаться около сотни. Но тех, кто действительно реально ведет политическую деятельность", - отметил депутат.

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Напомним, в конце сентября в социальных сетях оккупантов появилась информация о задержании Дениса Пушилина. Сообщалось, что он якобы находится под домашним арестом. Позже появилась версия, что Дениса Пушилина якобы арестовали в Москве из-за долга Газпрому в один миллиард долларов.

В начале ноября после визита помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова в оккупированный Донецк в городе заговорили об ожидаемом устранении Дениса Пушилина с должности "главы ДНР". Сообщалось, что место Пушилина может занять так называемый мэр оккупированной Горловки Иван Приходько.