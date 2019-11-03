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"Сущеглупый холоп" больше неугоден: Москва нашла замену главарю "ДНР" Пушилину

3 ноября 2019, 09:00

Российским кураторам надоели финансовые махинации Дениса Пушилина.

Денис Пушилин
Дениса Пушилина могут снять с должности главаря "ДНР" / Reuters

Над "Пушинкой" сгущаются тучи.  После недавнего визита помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова в оккупированный Донецк в городе заговорили об ожидаемом устранении Дениса Пушилина с должности "главы ДНР".

"Последние проколы Пушилина в финансовой среде были крайними в управлении "республики", в связи с этим руководству России "сущеглупый холоп" уже становится неугодным", – написал донецкий блогер Макс Баринов на Обозревателе. 

Российским кураторам надоели финансовые махинации Пушилина, отметил Баринов. По его словам,  зарплаты в "республике" задерживают, пенсии вовремя не выплачивают.

"В общем, для людей денег нет. Зато "руководство" живет на широкую ногу", - добавил Баринов. 

Место Пушилина может занять так называемый мэр оккупированной Горловки Иван Приходько.

"После этой встречи в "ДНР" заговорили об ожидаемом устранении Пушилина с должности "главы". В качестве замены на слуху только одна фамилия Приходько, это действующий "мэр" Горловки", - написал блогер. 

Читайте такжеАрест Пушилина: эксперт рассказал, чем главарь "ДНР" взбесил МосквуКроме того, по словам Баринова, Сурков дал понять, что в следующем году в самопровозглашенной "ДНР" грядут большие изменения. В частности, речь идет о сокращении финансирования и ускорении паспортизации населения.

Напомним, ранее в социальных сетях оккупантов уже появлялась информация об аресте Дениса Пушилина. Сообщалось, что он  якобы находится под домашним арестом.  Позже в Сети обсуждали версию, что Дениса Пушилина арестовали в Москве якобы из-за долга Газпрому в один миллиард долларов. 

 

ДНР Россия Горловка Владислав Сурков Денис Пушилин новости Украины
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