"Сущеглупый холоп" больше неугоден: Москва нашла замену главарю "ДНР" Пушилину

Дениса Пушилина могут снять с должности главаря "ДНР" / Reuters

Над "Пушинкой" сгущаются тучи. После недавнего визита помощника российского президента Владимира Путина Владислава Суркова в оккупированный Донецк в городе заговорили об ожидаемом устранении Дениса Пушилина с должности "главы ДНР".

"Последние проколы Пушилина в финансовой среде были крайними в управлении "республики", в связи с этим руководству России "сущеглупый холоп" уже становится неугодным", – написал донецкий блогер Макс Баринов на Обозревателе.

Российским кураторам надоели финансовые махинации Пушилина, отметил Баринов. По его словам, зарплаты в "республике" задерживают, пенсии вовремя не выплачивают.

"В общем, для людей денег нет. Зато "руководство" живет на широкую ногу", - добавил Баринов.

Место Пушилина может занять так называемый мэр оккупированной Горловки Иван Приходько.

"После этой встречи в "ДНР" заговорили об ожидаемом устранении Пушилина с должности "главы". В качестве замены на слуху только одна фамилия Приходько, это действующий "мэр" Горловки", - написал блогер.

Читайте такжеАрест Пушилина: эксперт рассказал, чем главарь "ДНР" взбесил МосквуКроме того, по словам Баринова, Сурков дал понять, что в следующем году в самопровозглашенной "ДНР" грядут большие изменения. В частности, речь идет о сокращении финансирования и ускорении паспортизации населения.

Напомним, ранее в социальных сетях оккупантов уже появлялась информация об аресте Дениса Пушилина. Сообщалось, что он якобы находится под домашним арестом. Позже в Сети обсуждали версию, что Дениса Пушилина арестовали в Москве якобы из-за долга Газпрому в один миллиард долларов.