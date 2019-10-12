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"Освободили место Януковичу или Азарову": в Сети обсуждают возможный арест Пушилина

12 октября 2019, 10:36

Дениса Пушилина якобы арестовали в Москве из-за долга Газпрому в один миллиард долларов.

Пушилин
Денис Пушилин арестован в Москве / ru.krymr.com

В Сети снова активно обсуждают информацию об аресте "Пушинки" - самопровозглашенного главаря "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина. Посты об аресте боевика появились в Twitter первого Генпрокурора Украины Виктора Шишкина и на донецком ресурсе Бывало и лучше.

Шишкин сообщил, что Пушилина арестовали в Москве и предположил, что арест может быть связан с тем, что "ДНР" нанесла России экономический ущерб. В частности, самопровозглашенная республика якобы задолжала Газпрому один миллиард долларов.

"В Москве арестовали Пушилина. Этот скромный тайный патриот Украины нанес врагу экономический ущерб такого размера, что даже видавший многое СК России искренне восхитился. Речь идет о деньгах, которые "ДНР" задолжала Газпрому за газ 1 млрд баксов", - написал Шишкин.

"Пушилина приняли, ходят слухи", - говорится в сообщении Бывало и лучше.

Пользователи Сети активно обсуждают новость. Одни считают, что информация фейковая. Другие предполагают, что Пушилина арестовали, чтобы освободить место кому-то из "регионалов". Третьи сожалеют, что главаря "ДНР" просто арестовали, а не ликвидировали.

"Даже если фейк - не страшно, количество рано или поздно переходит в качество. Моторолу, гиви и захара тоже не с первого раза реально похоронили))"

"А как же лифт или кафе Сепар на худой конец? Мельчает лубянка, мельчает)))"

"Лифт подали или как?"

"Надеюсь на том свете приняли"

"Пенис Душилин "сел" на диету. Денежку с народа за газ собирал, Газпрому не платил. Я такую версию слышал"

"Не обольщайтесь, его арестовали в преддверии договорняку по Донбассу. Просто освободили место кому-то из регионалов. Януковичу, Азарову или кому-то из теперешнего опзж".

Напомним, ранее в социальных сетях оккупантов уже появлялась информация об аресте Дениса Пушилина. Сообщалось, что он  якобы находится под домашним арестом. 

Позже появилась информация, что главарь "ДНР" Денис Пушилин принял участие в презентации в оккупированном Донецке книги 100 великих людей Донбасса. Примечательно, что и сам "Пушинка" прибился к когорте "великих".

Донбасс ДНР арест Денис Пушилин новости Украины
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