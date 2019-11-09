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"Как с козла молока": в захваченной Макеевке произошло землетрясение, Пушилина "взяли за яйца"

9 ноября 2019, 09:42

Пушилин приказал временно закрыть шахту "Калиновская-Восточная" и оперативно установить причину землетрясений.

Пушилин
Пушилина "взяли за яйца" из-за землетрясений в Макеевке / dan-news.info

Постоянные землетрясения в оккупированной боевиками Макееве подняли на уши местных жителей, из-за чего патрон "ДНР" Денис Пушилин, которого ранее высмеяли в Сети из-за лишнего веса, в срочном порядке собрал "силовиков" и "министров".

По информации, несколько сотен местных жителей - по сообщениям в соцсетях – около 4000 – "взяли за яйца" руководство и устроили протест, требуя от "властей" решить проблему, которая превратила их жизнь в ад.

Дело в том, что местные жители устали жить в страхе, что подземные толчки разрушат их дома. В то же время мощные подземные толчки не  прекращаются, и природа их неизвестна.

В итоге Пушилин приказал временно закрыть шахту "Калиновская-Восточная" и оперативно установить причину землетрясений.

В свою очередь, "глава МЧС" Кострубицкий признал, что с начала года в Объединенном фиксируются подземные толчки, которые влияют на состояние домов.

Добавим, что в соцсетях тема подземных толчков в Макеевке получила резонанс.

"Нужна взять карты всех шахт затопленных. Геологический разрез. Грунтовые воды просащиваются через все кроме( глины) коэффициент ноль пропусксемости. Учесть время затопления шахт. Скорость пропусксемости грунтовых вод .Все это ведет к разрушении рельефа под землей. Естественно посадки домов", - убежден некий Тема Александрович.

"Тема, нужно взять за яйца руководство и прекратить варварское разграбление, которое реально угрожает жизни людей", - ответила Людмила Юрьевна.

"Людмила, это не поможет устранить))) к власти пришли недоразвитые. Нужны спецы экологи и геологи", - парировал Тема Александрович.

"Нужно было поставить ультиматум, или решается вопрос с толчками, или Голощапов с Гизоевым валят нах*р со своих должностей, а следующий на очереди глава, а иначе зачем нам нужны такие мэры и главы, если толку от них, как от козла молока", - сказала Вера Счастливая.

"Буровзрывные работы здесь не причем. Причина в том, что сила взрыва, которая на поверхности проявляет себя в виде толчков, уничтожила бы всех, кто оказался бы в эпицентре этого взрыва. Либо, работы ведутся дистанционно. Во общем, такими расчетами должны заниматься геофизики.Смотря на их отношение к этой проблеме, оно не серьезное на уровне профанов. Либо тех, кто имеет своей целью перевести стрелки, то есть к сокрытию настоящих причин", - убежден Дмитрий Назаров.

"Может если этотвсе просто уйдёт под землю будет лучше?", - вопрошает некий Сергей.

"В любом случае уйдет, вопрос когда", - ответила некая Хельги.

Читайте также"Ноги, руки поломаны": в захваченной Макеевке на рынке рухнул навесНапомним, 27 октября, в оккупированном Донецке взорвали одну из вышек местной телекоммуникационной компании "Феникс", которая предоставляет услуги мобильной связи на территории "ДНР".

По информации, взрыв прогремел около 10.00 в Пролетарском районе города. Жертв среди мирного населения не было. 

Издание "Инсайд Донецк" сообщило, в Пролетрском районе Донецка повреждена вышка связи оператора "Феникс" в результате диверсии.

Также ранее сейсмолог Александр Кендзера из Института геофизики НАН Украины спрогнозировал, когда будет землетрясение в Украине 2019. По его словам, землетрясение может произойти в Закарпатской области и будет довольно сильным.

Магнитуда катастрофы может достигать 8-ми баллов, так как Закарпатье – сейсмически активный регион.

ДНР Макеевка протест землетрясение шахта толчки Денис Пушилин
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