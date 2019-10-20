"Пухнет от счастья": растолстевший главарь "ДНР" Пушилин повеселил Сеть

Как ни странно, в этот раз злоязыкие пользователи Сети не стали прямолинейно хохмить по поводу "Пениса Душилина".
Свежий снимок главаря группировки боевиков "ДНР" Дениса Пушилина крайне рассмешил пользователей Сети.
Фото было опубликовано на странице IgorGirkin в сервисе микроблогов Twitter. "Все хорошеет и хорошеет", – написал автор поста и обратил внимание на то, что Пушилин в последнее время заметно пополнел.
Пользователи Сети не отказали себе в удовольствии позубоскалить над снимком.
"Пушилин - бомба замедленного действия", "Два дыбила - это сила", "Скоро на белом коне, как Ким, поднимется на вершину террикона для принятия судьбоносного решения", "ПухнЕт от счАстья", - написали они.
Напомним, ранее в Сети обсудили возможный арест Дениса Пушилина из-за долга Газпрому в 1 млрд долларов США. До этого "раскабаневший" главарь ДНР "выгулял свою тушу" в окопе.