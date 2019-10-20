"Пухнет от счастья": растолстевший главарь "ДНР" Пушилин повеселил Сеть

Денис Пушилин (слева) / twitter.com/GirkinGirkin

Свежий снимок главаря группировки боевиков "ДНР" Дениса Пушилина крайне рассмешил пользователей Сети.

Фото было опубликовано на странице IgorGirkin в сервисе микроблогов Twitter. "Все хорошеет и хорошеет", – написал автор поста и обратил внимание на то, что Пушилин в последнее время заметно пополнел.

Пользователи Сети не отказали себе в удовольствии позубоскалить над снимком.

"Пушилин - бомба замедленного действия", "Два дыбила - это сила", "Скоро на белом коне, как Ким, поднимется на вершину террикона для принятия судьбоносного решения", "ПухнЕт от счАстья", - написали они.

Напомним, ранее в Сети обсудили возможный арест Дениса Пушилина из-за долга Газпрому в 1 млрд долларов США. До этого "раскабаневший" главарь ДНР "выгулял свою тушу" в окопе.