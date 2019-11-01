Серьезно потрясет: украинцев предупредили о мощном землетрясении

Последние подземные толчки были зафиксированы в 1908 году / Фото: Flickr/ Matt Katzenberger

Сейсмолог Александр Кендзера из Института геофизики НАН Украины спрогнозировал, когда будет землетрясение в Украине 2019. По его словам, землетрясение может произойти в Закарпатской области и будет довольно сильным.

Магнитуда катастрофы может достигать 8-ми баллов, так как Закарпатье – сейсмически активный регион.

"Людям уже сегодня надо готовиться к событию, поскольку предсказать его невозможно: толчки могут начаться в любой момент", - цитирует Кендзеру Сегодня.

Землетрясение в Украине 2019: опасные зоны

Самыми опасными участками Украины считается район Зоны Вранча – Карпатских гор и запад Одесской области. В этих регионах были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7 баллов по 12-балльной шкале. Эпицентры находились в Сваляве, Мукачево, Ужгороде. Также сейсмическая активность была замечена и в Прикарпатье. Толчки силой 6 баллов фиксировали в Залещиках и Каменке-Бугской.

Кедзера отметил, что сейсмическая активность, которая затрагивает Закарпатье, случается, как правило, раз в 100-120 лет. Последние толчки были зафиксированы в 1908 году.

Землетрясение в Украине 2019: что делать

В случае сейсмической активности украинцам необходимо:

Укрыться в деревянных зданиях, поскольку они гораздо безопаснее кирпичных.

Людям, которые проживают на первом или втором этаже, можно выйти на улицу, другим же лучше переждать землетрясение в помещении.

По лестнице спускаться не стоит - в любой момент она может обрушиться.

В помещении необходимо отойти подальше от окон и стен, чтобы не пораниться осколками. Также нужно избегать крупной техники, которая может упасть на вас.

Напомним, жители оккупированной Макеевки, которая находится вблизи Донецка, бьют тревогу из-за серии повторяющихся землетрясений, которые начались еще год назад и продолжаются до сих пор. Люди жалуются, что из-за подземных толчков в квартирах дрожат люстры, а на домах появились трещины.