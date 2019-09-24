"Судный день" в Пакистане: мощное землетрясение поубивало людей, устрашающие кадры

Во вторник, 24 сентября, Пакистан потрясла подземная буря. Больше всего пострадал север Пакистана, там землетрясение достигло 5,8 балла по шкале Рихтера.

На дорогах образовались громадные трещины, многие автомобили провалились в них, словно в котлованы.

Разбиты сотни домов. "Судный день" унес жизни 22 человек, но информация о жертвах еще уточняется.

Также стало известно, что около 300 человек в результате землетрясения получили увечья.

Люди делятся устрашающими кадрами в соцсетях.

Road damage at Jehlum Pakistan due to earth quake #earthquakepic.twitter.com/mjfIQTba52 — Rizwan Buttar (@rizwanbuttar) 24 вересня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, в США бейсболисты играли матч прямо во время землетрясения. Главная камера, транслирующая матч по телевизору, начала трястись, но несмотря на землетрясение, встреча не была прервана. Игра завершилась победой Сан-Диего со счетом 3:2.