В США бейсболисты играли матч прямо во время землетрясения

Стихийное бедствие не остановило спортсменов и они продолжили матч.
Во время матча регулярного сезона MLB между Лос-Анджелес Доджерс и Сан-Диего Падрес произошло землетрясение. Стихийное бедствие с магнитудой 7.1 пришлось на четвертый иннинг, сообщил Твиттер Сан-Диего.
Главная камера, транслирующая матч по телевизору, начала трястись, но несмотря на землетрясение, встреча не была прервана. Игра завершилась победой Сан-Диего со счетом 3:2.
7.1 magnitude #EarthquakeLA? Just roll with it. pic.twitter.com/biXRVo0CTs— San Diego Padres (@Padres) 6 июля 2019 г.
Напомним, недавно рой пчел прервал матч Чемпионата мира по крикету.