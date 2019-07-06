В США бейсболисты играли матч прямо во время землетрясения

Землетрясение не испугало бейсболистов / americansport.ru

Во время матча регулярного сезона MLB между Лос-Анджелес Доджерс и Сан-Диего Падрес произошло землетрясение. Стихийное бедствие с магнитудой 7.1 пришлось на четвертый иннинг, сообщил Твиттер Сан-Диего.

Главная камера, транслирующая матч по телевизору, начала трястись, но несмотря на землетрясение, встреча не была прервана. Игра завершилась победой Сан-Диего со счетом 3:2.

Напомним, недавно рой пчел прервал матч Чемпионата мира по крикету.