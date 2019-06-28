Пчелы прервали матч чемпионата мира

Рой пчел прервал матч ЧМ по крикету / НТВ

Матч чемпионата мира по крикету между сборными Шри-Ланки и Южной Африки был остановлен из-за атаки на спортсменов роя пчел, сообщает Твиттер Федерации крикета ЮАР.

Встреча была возобновлена уже через несколько минут. Никто из игроков и зрителей не пострадал.

Интересно, что в 2017 году, также на чемпионате мира, сборные ЮАР и Шри-Ланки была аналогично атакованы пчелами. Тот матч пришлось прервать более чем на час и вызвать на стадион профессиональных пчеловодов. Те собрали насекомых в переносной улей, после чего игра была продолжена.

Еще один подобный случай произошел в конца января на матче между Индией и Англией. Тогда несколько человек после укусов насекомых были вынуждены попросить помощи у врачей.