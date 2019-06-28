Пчелы прервали матч чемпионата мира

Атака роя пчел остановила игру на несколько минут.
Матч чемпионата мира по крикету между сборными Шри-Ланки и Южной Африки был остановлен из-за атаки на спортсменов роя пчел, сообщает Твиттер Федерации крикета ЮАР.
Встреча была возобновлена уже через несколько минут. Никто из игроков и зрителей не пострадал.
Интересно, что в 2017 году, также на чемпионате мира, сборные ЮАР и Шри-Ланки была аналогично атакованы пчелами. Тот матч пришлось прервать более чем на час и вызвать на стадион профессиональных пчеловодов. Те собрали насекомых в переносной улей, после чего игра была продолжена.
Еще один подобный случай произошел в конца января на матче между Индией и Англией. Тогда несколько человек после укусов насекомых были вынуждены попросить помощи у врачей.
When last did you see this?— Cricket South Africa (@OfficialCSA) 28 июня 2019 г.
??Bees stop play, momentarily
The bees are back again in a South Africa v Sri Lanka cricket match, this time at Chester-le-Street#CWC19#ItsMoreThanCricket#SLvSApic.twitter.com/Hr6K9b6f0x