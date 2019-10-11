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"Из земли полезут гигантские черви": город в "ДНР" накрыла серия землетрясений

11 октября 2019, 08:44

Жители оккупированой Макеевки жалуются, что из-за подземных толчков в квартирах дрожат люстры, а на домах появились трещины.

дом трещина макеевка
На домах в Макеевке из-за подземных толчков появились трещины / Фото Telegram

Жители оккупированной Макеевки, которая находится вблизи Донецка, бьют тревогу из-за серии повторяющихся землетрясений, которые начались еще год назад и продолжаются до сих пор. Люди жалуются, что из-за подземных толчков в квартирах дрожат люстры, а на домах появились трещины. 

Информация о землетрясениях появилась в Telegram-канале В Макеевке/В Донецке/Новости.

"Ежедневные мощнейшие подземные толчки неизвестного происхождения, начавшиеся примерно год назад и временно прекратившиеся (после сотен жалоб от местных жителей в "администрацию" города), возобновились с небывалой силой в Советском районе Макеевки", - говорится в сообщении.

Местные жители публикуют фото домов, на которых из-за подземных толчков появились трещины.

Фото Telegram
Фото Telegram

Также сообщается, что макеевчане писали жалобы оккупационной администрации, однако не получили результата.

"Давайте задумаемся, если властям плевать на граждан нашего города, нашей Республики, плевать на наши жизни, жизни наших детей - нужна ли нам такая власть?", - возмутился Евгений Донецкий.

"Это бл*дь какое то издевательство! (…) делайте уже хоть что-то, пока не погибли люди, пока жители пос."Объединенный" не ушли под землю, или пока не собрались и не взяли штурмом администрацию Пушилина!", - добавила Наталья Озерова.

На ситуацию в Макеевке обратил внимание  журналист Денис Казанский и написал  о ней в своем Twitter: "В ОРДЛО совсем уже апокалипсис какой-то, землетрясения в Макеевке... Не удивлюсь, если там скоро из земли полезут гигантские черви или Макеевка просто провалится прямо в ад".

Землетрясения в оккупированной Макеевке прокомментировали и другие пользователи. Они считают, что подземные толчки связаны с шахтами.

"Помнится мне то-ли в конце 80х то-ли начало 90х , но я маленькая была , подобный случай имел место в районе рынка , были провалы , шахты же", - пишет Lesly.

"Объединенный, это чегиря, которые на ладон дышали при Украине, не удивительно, что сейчас там полная жо...", - отмечает  пользователь с ником Umka UaDonetsk.

"Затопленные шахты схлопываются. так что черви-то навряд полезут в Макеевку, а вот Макеевка к червям - легко. Как и прочий "домбас"", - считает "Некто".

"А як вони хотіли, коли шахти закинуті, а вода не відкачується. Їх екологі попереджали", - добавил "пригноблювач корупціонерів".

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что Донбасс ждет масштабная экологическая катастрофа из-за затопления неконтролируемых шахт

Читайте такжеВ России признали, что экологическая катастрофа на Донбассе будет страшнее аварии на ЧАЭС

Как сообщал Главред, в оккупированном Донецке в Кировском районе 4 сентября на территории шахты Скочинского прогремел взрыв. Известно об одном погибшем и одном пострадавшем. Ранее после взрыва на шахте "ЛНР" были найдены погибшими 13 горняков.

ДНР Донецк Макеевка землетрясение шахта новости Украины
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