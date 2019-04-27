Взрыв на шахте в "ЛНР": найдены погибшими 13 горняков

27 апреля 2019, 10:29

Тела шахтеров, погибших в результате взрыва на шахте Схидкарбон, извлекли из-под завалов, утверждают в "МЧС ЛНР".

Шахта, шахтры
Шахта, шахтры / Reuters

В захваченном боевиками самопровозглашенной "ЛНР" населенном пункте Юрьевка Луганской области количество жертв взрыва на шахте Схидкарбон возросло до 13 человек.

После взрыва на шахте Схидкарбон есть пропавшие без вести, пишет подконтрольный боевикам сайт ЛИЦ со ссылкой на "МЧС" псевдореспублики.

По его данным, остается неизвестной судьба четырех горняков.

"Спасатели извлекли из-под завалов на шахте Схидкарбон… тела 13 горняков", — отмечается в материале.

Напомним, утром 26 апреля стало известно, что на шахте Схидкарбон произошел взрыв, погибли по меньшей мере четыре человека. Трагедия на подконтрольной боевикам территории случилась около 11 утра 25 апреля.

Позже представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщил, что после взрыва на шахте Схидкарбон нашли шесть тел. Также представитель омбудсмена сказал, что на шахте взорвался метан.

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Луганщина ЛНР жертвы взрыв шахта
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