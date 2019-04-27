Трагедия в "ЛНР": возросло количество жертв, названа возможная причина

27 апреля 2019, 08:00

После взрыва на шахте Схидкарбон нашли шесть тел, сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях.

Число жертв взрыва на шахте Схидкарбон возросло
Возросло число жертв взрыва на шахте Схидкарбон / УНИАН

На захваченной части Луганской области населенном пункте Юрьевка возросло количество жертв взрыва на шахте Схидкарбон, на поверхность подняли тела пятерых погибших.

После взрыва на шахте нашли шесть тел, поздно вечером в пятницу, 26 апреля, продолжались горно-спасательные работы, рассказал представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в эфире Громадського.

По его словам, на шахте Схидкарбон была нарушена техника безопасности — не проводились работы, чтобы не скапливался газ метан, и этот газ взорвался.

"…По моей информации, к эпицентру взрыва еще спасатели не добрались. Была нарушена техника безопасности — не проводились работы, чтобы не было скопления газа метана. Это очень затратные работы...", — сказал собеседник.

Напомним, утром 26 апреля стало известно, что на захваченной части Луганщине на шахте Схидкарбон произошел взрыв, погибли по меньшей мере 4 человека. Трагедия на подконтрольной боевикам территории случилась около 11 утра 25 апреля.

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Луганщина взрыв шахта
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